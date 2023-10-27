В России предрекли появление беспилотных автобусов

Эксперт Хайцеэр: к 2033 году треть автобусов в России будут беспилотными

К 2033 году российский автобусный парк на треть откажется от водителей. Переход на беспилотное управление поможет решить проблему нехватки рабочей силы в отрасли, предрек вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. Его слова передает «Национальная служба новостей» (НСН).

Беспилотный режим уже демонстрирует свою перспективность в сфере услуг такси. Эпоха беспилотного вождения наступит и в грузоперевозках, и в сельскохозяйственной технике, считает эксперт. Помимо разрешения проблемы с дефицитом водителей, автоматика также сделает движение на дорогах более безопасным, убежден Хайцеэр.

Ранее заместитель директора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов заявил о сложившемся в России остром дефиците водителей-дальнобойщиков. По оценкам ПЭК, российским транспортным компаниям не хватает около 60 тысяч водителей.