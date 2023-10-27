Акции южнокорейских продюсеров упали из-за ареста звезды кей-поп-группы

Акции южнокорейских кей-поп-продюсеров упали из-за ареста звезды группы BigBang

Акции южнокорейских продюсерских агентств музыки в жанре кей-поп упали из-за расследования в отношении певца Квон Джи Ена, известного под псевдонимом G-Dragon, из группы BigBang. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет об акциях таких крупных компаний, как SM Entertainment, YG Entertainment и JYP Entertainment, они потеряли примерно по семь процентов на торгах. Котировки музыкального конгломерата продюсеров Hybe, управляющего агентства популярного коллектива BTS, упали почти на 12 процентов.

Ранее сообщалось об аресте звезды BigBang по подозрению в употреблении наркотических препаратов. По мнению экспертов, расследования в отношении других участников женских и мужских кей-поп-групп могут оказаться более масштабными.

Ранее стало известно, что американская поп-певица Тейлор Свифт официально стала миллиардершей. Общее состояние 33-летней артистки превысило отметку в один миллиард долларов благодаря ее музыкальному туру Eras. Отмечается, что гастроли Свифт также помогли поднять экономику США этим летом, увеличив ВВП страны на 4,3 миллиарда долларов.