Блогерша с нулевым размером груди снялась в нижнем белье

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Клара Дао из Канады снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 25-летняя активистка с нулевым размером груди предстала в кружевном нижнем белье насыщенного синего оттенка. Комплект состоял из бюстгальтера на косточках и с высокой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру») и трусов V-образной формы.

При этом девушка распустила длинные рыжие волосы, уложенные волнами, и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов. В том числе она повернулась к камере боком и показала особенности внешности, в частности растяжки на бедрах.

«Бодипозитив распространяется на все типы телосложения, и каждый заслуживает того, чтобы быть уверенным в себе», — указала в подписи к фото Дао.

Ранее в октябре блогерша Иззи Роджерс из Великобритании снялась обнаженной и продемонстрировала особенности своей фигуры подписчикам. Девушка позировала таким образом, что были видны складки на животе и в области между грудью и подмышечной впадиной. Она не стала наносить тональный крем на лицо, покрытое шрамами от акне и воспалениями.