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02:10, 27 октября 2023Россия

Россия и Украина прекратили действие соглашения о пограничном сотрудничестве

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о пограничном сотрудничестве

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Россия и Украина прекратили действие соглашения о сотрудничестве для развития пунктов пропуска через российско-украинскую госграницу. Документ был подписан в Донецке 18 октября 2011 года, сообщение МИД России опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Как указывается, действие соглашения между правительствами двух страны было прекращено в среду, 11 октября.

Помимо этого, 15 октября текущего года соглашение между Россией и Украиной о научно-техническом сотрудничестве также прекратило свое действие. Документ был подписан в Москве 27 августа 1996 года.

В июне депутаты Госдумы денонсировали договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как уточнялось, необходимость такого решения обусловлена тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении упомянутых акваторий после присоединения к России ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

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      Марина Совина
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