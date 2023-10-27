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20:43, 27 октября 2023Силовые структуры

Два молодых россиянина придушили таксиста ради тысячи рублей

Пассажиры попытались задушить российского таксиста ради тысячи рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московской области полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает пресс-служба МВД.

По словам таксиста, по заявке он отвез двух пассажиров в пригород города Иваново, где один из мужчин внезапно накинул ему на шею шнурок, пока второй держал руки. Придушенный водитель потерял сознание, а когда очнулся, рядом никого не было, пропала также его машина и тысяча рублей из кармана.

Полицейские вскоре нашли машину пострадавшего, выяснилось, что злоумышленники бросили ее в 46 километрах от места нападения на таксиста, возле города Гаврилов-Ям (Ярославская область). Оперативники установили личности разбойников, как оказалось, ранее они уже были судимы за кражи и грабежи. По горячим следам оба были задержаны.

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      Владимир Седов
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