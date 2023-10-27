Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:27, 27 октября 2023Путешествия

Двое россиян с разницей в два часа пригрозили взорвать аэропорт Шереметьево

Mash: двое пассажиров с разницей в два часа пригрозили взорвать Шереметьево

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Двое незнакомых друг с другом мужчин пригрозили взорвать столичный аэропорт Шереметьево с разницей в два часа. Подробностями делится Telegram-канал Mash.

По данным источника, первый инцидент произошел около 22:00 26 октября. Александр Л. ожидал посадки на рейс до Новокузнецка в терминале В. В ходе разговора россиянин заявил, что в помещении необходимо всех взорвать. После этого пассажира передали полиции, а территорию обследовали.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018

Через два часа другой мужчина заявил о бомбе. Известно, что нарушитель собирался лететь транзитным рейсом в Волгоград. Во время досмотра он указал сотруднику авиагавани на свой ноутбук и сказал: «Вы слышите? У меня там тикает взрывное устройство». Служба безопасности снова осмотрела территорию, проверила пассажира и передала его полиции.

Ранее пассажир сингапурской авиакомпании Fly Scoot пригрозил взрывом на борту и вынудил лайнер экстренно приземлиться с эскортом истребителей. 30-летний австралиец сказал бортпроводнику, что у него есть бомба, в то время как в самолете было 363 пассажира и 11 членов экипажа.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Бах! И меня уже нет» Французский грабитель Редуан Фаид сумел сбежать из тюрьмы на вертолете. Как его поймали и судили?

      В США рассказали об операции России по уничтожению ВСУ

      В США заявили о продолжении переговоров по заложникам ХАМАС

      «Лада» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

      Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

      На Украине назвали организаторов покушения на экс-нардепа Царева

      «Рубин» вырвал победу у «Балтики» в матче РПЛ

      Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

      Муж Вики Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

      Пережившим измену мужа с лучшей подругой женщинам дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости