Двое россиян с разницей в два часа пригрозили взорвать аэропорт Шереметьево

Mash: двое пассажиров с разницей в два часа пригрозили взорвать Шереметьево

Двое незнакомых друг с другом мужчин пригрозили взорвать столичный аэропорт Шереметьево с разницей в два часа. Подробностями делится Telegram-канал Mash.

По данным источника, первый инцидент произошел около 22:00 26 октября. Александр Л. ожидал посадки на рейс до Новокузнецка в терминале В. В ходе разговора россиянин заявил, что в помещении необходимо всех взорвать. После этого пассажира передали полиции, а территорию обследовали.

Через два часа другой мужчина заявил о бомбе. Известно, что нарушитель собирался лететь транзитным рейсом в Волгоград. Во время досмотра он указал сотруднику авиагавани на свой ноутбук и сказал: «Вы слышите? У меня там тикает взрывное устройство». Служба безопасности снова осмотрела территорию, проверила пассажира и передала его полиции.

Ранее пассажир сингапурской авиакомпании Fly Scoot пригрозил взрывом на борту и вынудил лайнер экстренно приземлиться с эскортом истребителей. 30-летний австралиец сказал бортпроводнику, что у него есть бомба, в то время как в самолете было 363 пассажира и 11 членов экипажа.

