Экс-начальник российской колонии получил взятку от заключенного и попал под суд

В Орловской области будут судить экс-начальника колонии за взятку

Суд рассмотрит дело бывшего начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 16 сентября 2022 года фигурант на парковке в Заводском районе получил от осужденного через посредника 400 тысяч рублей. За эту сумму он должен был подготовить и утвердить положительную характеристику на этого заключенного и отправить в суд, чтобы тому заменили лишение свободы на принудительные работы.

Однако сотрудники УФСБ и УМВД по Орловской области выявили преступление. Теперь экс-начальник колонии обвиняется по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.