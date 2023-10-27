Генсек ООН заявил о полном коллапсе гуманитарной системы в Газе
Гуманитарная система сектора Газа переживает полный коллапс, что делает невозможным полноценную доставку гуманитарной помощи. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.
«Гуманитарная система в Газе переживает полный коллапс с невообразимыми последствиями для более чем 2 миллионов мирных жителей. По мере усиления бомбардировок потребности становятся все более критическими», — сообщил Гутерриш.
По его оценкам, до эскалации конфликта в Газу приезжало до 500 грузовиков в день. Сейчас из-за боевых действий в регион прибывает в среднем двенадцать грузовиков.
Гутерриш также добавил, что для преодоления гуманитарного кризиса необходимо прекращение огня и обмен заключенными с обеих сторон.
Ранее Гутерриш отверг обвинения, что он якобы оправдал нападение группировки ХАМАС на Израиль. Генсек отметил, что шокирован искажениями некоторых своих заявлений с израильской стороны.