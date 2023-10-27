Генсек ООН заявил о полном коллапсе гуманитарной системы в Газе

Генсек ООН Гутерриш: гуманитарная система Газы переживает полный коллапс

Гуманитарная система сектора Газа переживает полный коллапс, что делает невозможным полноценную доставку гуманитарной помощи. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

«Гуманитарная система в Газе переживает полный коллапс с невообразимыми последствиями для более чем 2 миллионов мирных жителей. По мере усиления бомбардировок потребности становятся все более критическими», — сообщил Гутерриш.

По его оценкам, до эскалации конфликта в Газу приезжало до 500 грузовиков в день. Сейчас из-за боевых действий в регион прибывает в среднем двенадцать грузовиков.

Гутерриш также добавил, что для преодоления гуманитарного кризиса необходимо прекращение огня и обмен заключенными с обеих сторон.

Ранее Гутерриш отверг обвинения, что он якобы оправдал нападение группировки ХАМАС на Израиль. Генсек отметил, что шокирован искажениями некоторых своих заявлений с израильской стороны.