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20:30, 27 октября 2023Мир

Генсек ООН заявил о полном коллапсе гуманитарной системы в Газе

Генсек ООН Гутерриш: гуманитарная система Газы переживает полный коллапс
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Гуманитарная система сектора Газа переживает полный коллапс, что делает невозможным полноценную доставку гуманитарной помощи. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

«Гуманитарная система в Газе переживает полный коллапс с невообразимыми последствиями для более чем 2 миллионов мирных жителей. По мере усиления бомбардировок потребности становятся все более критическими», — сообщил Гутерриш.

По его оценкам, до эскалации конфликта в Газу приезжало до 500 грузовиков в день. Сейчас из-за боевых действий в регион прибывает в среднем двенадцать грузовиков.

Гутерриш также добавил, что для преодоления гуманитарного кризиса необходимо прекращение огня и обмен заключенными с обеих сторон.

Ранее Гутерриш отверг обвинения, что он якобы оправдал нападение группировки ХАМАС на Израиль. Генсек отметил, что шокирован искажениями некоторых своих заявлений с израильской стороны.

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      Максим Габриелян
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