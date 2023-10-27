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09:34, 27 октября 2023Из жизни

Женщина уменьшила грудь и стала счастливой

Кадр: @djaprilia / TikTok

Женщина с размером чашки L сделала операцию по уменьшению груди и изменила свою жизнь. Об этом пишет Daily Star.

Австралийку Априлию очень расстраивали размер и форма ее груди. После рождения сына Сонни проблема стала особенно заметной, из-за этого женщина сильно переживала и набрала вес. Она решила радикально подойти к вопросу и обратилась в частную клинику в Мельбурне. Ей одобрили операцию по уменьшению груди, за которую она заплатила 14 тысяч австралийских долларов (около 828 тысяч рублей). Ее грудь уменьшили с размера L до размера D/E.

Спустя шесть месяцев после хирургического вмешательства жизнь женщины так изменилась, что она решила поделиться историей преображения в социальной сети TikTok. Ролик, в котором она смонтировала дооперационное видео и видео через полгода после уменьшения груди, стал вирусным и набрал больше 714 тысяч просмотров. Комментаторы отметили, что изменилась не только фигура женщины, но и ее взгляд и настроение: теперь в том же самом платье она выглядит счастливой и уверенной в себе.

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Сама Априлия довольна тем, насколько легче ей стало заниматься спортом и домашними делами, подбирать наряды и общаться с людьми. Ей уже удалось сбросить около 10 лишних килограммов.

Ранее модель с огромной грудью рассказала, что едва не стала причиной аварии. Мужчина за рулем засмотрелся на нее, когда она скакала верхом и грудь выпала из открытого топа.

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      Алиса Дмитриева
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