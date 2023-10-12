Модель едва не стала причиной автомобильной аварии из-за огромной груди

Модель с огромной грудью едва не стала причиной аварии. Об этом она рассказала Daily Star.

28-летняя модель Анастасии Бертье рассказала о сложностях жизни с большой грудью размера 34KK. Она утверждает, что не делала никаких операций по ее увеличению. Раньше девушка очень стеснялась этой особенности: когда она была подростком, в школе и в соцсетях ее дразнили. Однако с 2018 года Бертье начала строить карьеру модели и теперь зарабатывает шестизначные суммы.

Несмотря на все плюсы ее нынешнего положения, модель все же время от времени попадает в неловкие ситуации. Она призналась, что часто задевает что-нибудь грудью, роняет вещи и врезается в людей и предметы. В примерочных ей часто нужна помощь консультанта, чтобы надеть одежду, а порой платья и рубашки рвутся на ней еще в магазине.

Девушка рассказала, что самый нелепый случай произошел с ней во время верховой езды. Бертье была в открытом топе в тот день, и все было в порядке до тех пор, пока лошадь не побежала рысцой. Грудь девушки выпала из топа из-за активного движения, и она не могла исправить ситуацию, потому что держала поводья, пытаясь остановить лошадь. В этот момент мимо проезжала машина, и мужчина за рулем был так впечатлен увиденным, что перестал смотреть на дорогу и едва справился с управлением. «Он был близок к очень опасной аварии», — рассказала Бертье.

Сейчас в социальных сетях у Анастасии Бертье около 1,7 миллиона подписчиков. Ее регулярно приглашают на съемки и предлагают рекламные контракты. В своих постах, где она часто позирует в купальниках и нижнем белье, девушка не упускает возможности подшутить над собой.

Ранее в США сотрудница дорожной полиции остановила водителя, который оказался ее подписчиком на сайте для взрослых. Как только мужчина понял, с кем говорит, он отказался подчиняться представительнице закона и обратился к ее начальству.

