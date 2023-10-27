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19:55, 27 октября 2023Мир

ХАМАС сообщило об обстреле Тель-Авива

Боевое крыло ХАМАС уведомило об обстреле Тель-Авива
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» уведомила об обстреле Тель-Авива. Об этом со ссылкой на заявление представителей формирования сообщает ТАСС.

«Бригады "Аль-Кассам" обстреливают Тель-Авив», — подчеркнули в опубликованном заявлении. В пресс-службе отметили, что данный жест стал ответом на лишение жизней мирных палестинцев.

Ранее израильская сторона заявила, что движение ХАМАС отказалось от прекращения огня в обмен на выдачу всех заложников, предложенного Израилем.

Варвара Кошечкина
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