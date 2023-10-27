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18:17, 27 октября 2023Мир

В Израиле заявили об отказе ХАМАС от прекращения огня в обмен на заложников

Al-Arabiya: ХАМАС отказался от прекращения огня в обмен на выдачу заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Исламистская группировка ХАМАС отказалась от прекращения огня в обмен на выдачу всех заложников, предложенного Израилем. Об этом сообщает Al Arabiya.

«Израиль предлагал прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников и передачу тел погибших израильтян», — отметили источники.

Отмечается, что ХАМАС запросило длительное перемирие, на что израильская сторона отказалась давать свой ответ. Также группировка не приняла предложение, потребовав освобождения палестинских заключенных.

Ранее член политбюро группировки Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС готово освободить захваченных израильских заложников из числа гражданских, но удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа не дают этому свершиться, поэтому их освобождение возможно лишь после прекращения огня.

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      Максим Габриелян
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