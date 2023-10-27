В ХАМАС назвали причину невозможности освобождения заложников

Марзук: ХАМАС готово освободить гражданских, но после прекращения ударов ЦАХАЛ

ХАМАС готово освободить захваченных израильских заложников из числа гражданских, но удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа не дают этому свершиться, поэтому их освобождение возможно лишь после прекращения огня. Об этом заявил член политбюро группировки Муса Абу Марзук, сообщает РИА Новости.

Марзук добавил, что поддержка независимого государства Палестины со стороны членов Организации Объединенных наций (ООН) показывает неубедительность идеи французского президента Эммануэля Макрона о создании западной коалиции против ХАМАС.

Ранее Марзук заявил, что движение ХАМАС более внимательно относится к запросам России по заложникам, чем к обращениям других стран.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, рассказал, что на данный момент в секторе Газа находится 224 заложника, захваченных ХАМАС. При этом цифра не окончательная.