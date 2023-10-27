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17:23, 27 октября 2023Мир

Стало известно о росте доходов производителей оружия в США из-за Украины

Reuters: военные заказы Украине увеличили доходы производителей оружия в США

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военные заказы для Украины увеличили рост доходов производителей оружия в США. Об этом стало известно Reuters.

«Мы очень быстро перешли от [производства] 14 тысяч [артиллерийских] снарядов в месяц до 20 тысяч. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственную мощность до 85 тысяч и даже 100 тысяч снарядов в месяц», — сказал финансовый директор General Dynamics Джейсон Эйкен.

По его словам, ситуация в Израиле только усилит давление на спрос. Отмечается, что американские компании Lockheed Martin и General Dynamics ожидают повышение их финансовых показателей благодаря заказам на снаряды, ракеты для ЗРК Patriot и бронетехнику.

В частности, подразделение боевых систем General Dynamics увеличило выручку почти на 25 процентов по сравнению с тем же периодом за 2022 год. Кроме того, компания RTX, чьи ракеты также использует Украина, после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года получила заказы на 3 миллиарда долларов.

Ранее саммит Европейского союза не смог согласовать финансовую помощь Украине. При этом в блоке договорились использовать для поддержки Киева доходы от замороженных российских активов.

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      Виктория Кондратьева
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