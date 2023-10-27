Китайца отправили под арест за создание ОПГ для контрабанды российского леса

Уроженца Китая отправили в СИЗО за создание ОПГ для вывоза леса на 818 млн руб.

Следователи в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении уроженца Китая и девяти местных жителей, создавших организованную преступную группу (ОПГ) для контрабанды леса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в региональном управлении МВД и источник, знакомый с материалами дела.

Участников ОПГ обвиняют в 14 эпизодах по части 3 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») и десяти — по части 3 статьи 191.1 («Незаконная заготовка, приобретение, хранение и перевозка древесины»). Кроме того, им предъявили обвинение в отмывании денег, неправомерном обороте платежных средств и незаконном образовании юридического лица. Двое фигурантов на период проведения следствия будут находиться под арестом.

По версии следствия, организатором преступной группы является 52-летний уроженец Китая Хао Чанлин. Участники ОПГ получали денежные средства из КНР, после чего по недостоверным декларациям вывозили лесоматериалы из России. Всего фигуранты смогли вывезти товаров на 818 миллионов рублей.