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17:09, 27 октября 2023Бывший СССР

Коломойскому продлили содержание под стражей

Суд на Украине продлил Коломойскому содержание под стражей

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Он будет содержаться под стражей в течение двух месяцев с альтернативным залогом в размере 3,8 миллиарда гривен.

При этом адвокаты бизнесмена сообщили, что сроки досудебного расследования не должны превышать 12 месяцев. При этом они уверены, что дело будет расследоваться гораздо дольше.

Ранее стало известно, что у Коломойского в СИЗО нашли камень в почках. Адвокаты предупредили об ухудшении состояния его здоровья.

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      Алевтина Запольская
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