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20:46, 27 октября 2023Силовые структуры

Липовые сотрудники ФСБ получили деньги от четверых россиян и были осуждены

В Челябинске осудили липовых сотрудников ФСБ, обманувших людей на 2 млн руб.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор двум лжесиловикам, вымогавшим деньги у людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Фигурантов признали виновными по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Один из них получил три года колонии общего режима, второй — два года условно.

Установлено, что в 2022 году мужчины представлялись сотрудниками ФСБ и требовали у местных жителей деньги якобы за освобождение от уголовной ответственности, а также предлагали помощь в решении долговых споров и расторжении договоров аренды. Потерпевшими стали четыре человека, которые передали фигурантам крупные суммы.

По данным источника «Ленты.ру», общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

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