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19:26, 27 октября 2023Бывший СССР

Львовянку наказали общественной работой за принуждение знакомого к сексу

Суд назначил львовянке 60 часов общественных работ за принуждение к сексу

Фото: Ronny 80 / Shutterstock / Fotodom

Во Львове суд назначил женщине 60 часов общественных работ в наказание за принуждение знакомого к сексу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Марта Лопушанская пришла в бизнес-центр, где работает ее знакомый, и потребовала, чтобы он занялся с ней сексом. Мужчина вызвал полицию и рассказал, что у 27-летней женщины возможны психические расстройства.

По словам пострадавшего, львовянка преследовала его на протяжении полутора лет, ежедневно звонила ему с разных номеров. Он сказал, что поведение Лопушанской создает проблемы в его семье.

Ранее на Украине девушка получила тюремный срок за кражу сала в День Влюбленных. Осужденная ранее числилась на испытательном сроке за кражу товаров из супермаркета.

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      Алевтина Запольская
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