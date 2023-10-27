МИД Израиля назвал Amnesty International антисемитской организацией

МИД Израиля обвинил Amnesty International в предвзятом отношении к стране

Международная неправительственная организация Amnesty International является антисемитской и предвзято относится к Израилю. Об этом заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят, после того, как организация обратила внимание на то, что «военные преступления» совершаются как со стороны ХАМАС, так и со стороны еврейского государства, сообщает РИА Новости.

«Amnesty International — это антисемитская организация, которая предвзято относится к Израилю… У нее недостаточно морального авторитета, чтобы называть себя правозащитной организацией», — констатировал дипломат.

Хаят также назвал Amnesty International «пропагандистской организацией, работающей на террористов ХАМАС», поскольку организация молчала о нападении радикального палестинского движения на Израиль.

Ранее стало известно, что власти Великобритании намерены лишать визы находящихся в стране иностранцев за антисемитизм.