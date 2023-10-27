На Украине потребовали демобилизовать бойцов ВСУ

На Украине состоялись митинги с требованием провести демобилизацию солдат ВСУ

В Киеве и ряде других городов Украины прошли митинги с требованием демобилизации военнослужащих Вооруженных сил республики (ВСУ), находящихся на фронте с февраля 2022 года. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».

Отмечается, что родственники бойцов ВСУ вышли на улицы с плакатами с призывами к скорейшей демобилизации их родных и указанием числа дней, которые военные провели на фронте. По словам некоторых членов семей военнослужащих, их близкие не проходили ротацию с февраля 2022 года и находятся в состоянии физического и морального истощения.

Ранее польский полковник Петр Левандовский заявлял, что российские войска не позволили провести ротацию в украинской армии. Он также указал на то, что к настоящему моменту инициатива на всей линии фронта перешла к ВС РФ.