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18:36, 27 октября 2023Экономика

Набиуллина заявила о влиянии войны на Ближнем Востоке на политику ЦБ

Набиуллина: ЦБ учитывает ситуацию на Ближнем Востоке при принятии решений
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Руководство российского Центробанка учитывает напряженную ситуацию на Ближнем Востоке при принятии ключевых решений. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания совета директоров ЦБ.

Глава Банка России назвала текущую ситуацию в регионе «существенным фактором неопределенности» на мировом рынке, в том числе рынке энергоносителей. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за затягивания боевых действий между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС может привести к сокращению глобального спроса на ключевые экспортные категории российской продукции. Последнее, как уточнила она, рискует произойти на фоне замедления темпов роста мировой экономики.

«Это влияние (войны на Ближнем Востоке — прим. «Ленты.ру), с одной стороны, для российской экономики — рост цен на экспорт, но с другой стороны, объемы спроса могут сократиться», — заключила Набиуллина.

Ранее совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. В регуляторе объяснили решение усилением проинфляционных рисков. Кроме того, ЦБ отметил устойчивое увеличение внутреннего спроса, все больше превышающего возможности расширения производства товаров и услуг, а также наращивание объемов кредитования населения. Резкое увеличение ставки, по мнению аналитиков, поможет снизить темпы роста потребительских цен в стране.

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      Анатолий Акулов
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