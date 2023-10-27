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10:10, 27 октября 2023Силовые структуры

Аферисты обманули двух российских пенсионеров на миллионы рублей

В Петербурге мошенники обманули двух пенсионеров на семь миллионов рублей

Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге мошенники обманули двух пенсионеров на семь миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, первой потерпевшей стала 68-летняя пенсионерка из Василеостровского района. Ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и убедил, что ее средства в опасности. Тогда она перевела почти четыре миллиона рублей на счет афериста и взяла кредит на 800 тысяч рублей.

Вторым обманутым оказался 83-летний пенсионер из Фрунзенского района. Летом он увидел рекламу об увеличении дохода и позвонил по указанному номеру. Оператор дал инструкции потерпевшему, и тот два месяца переводил свои сбережения на чужой счет. Всего он потратил около 3,5 миллиона рублей. Вскоре пожилой мужчина понял, что получить деньги обратно он уже не сможет и обратился в полицию.

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      Екатерина Кашурникова
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