Аферисты обманули двух российских пенсионеров на миллионы рублей

В Петербурге мошенники обманули двух пенсионеров на семь миллионов рублей

В Санкт-Петербурге мошенники обманули двух пенсионеров на семь миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, первой потерпевшей стала 68-летняя пенсионерка из Василеостровского района. Ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и убедил, что ее средства в опасности. Тогда она перевела почти четыре миллиона рублей на счет афериста и взяла кредит на 800 тысяч рублей.

Вторым обманутым оказался 83-летний пенсионер из Фрунзенского района. Летом он увидел рекламу об увеличении дохода и позвонил по указанному номеру. Оператор дал инструкции потерпевшему, и тот два месяца переводил свои сбережения на чужой счет. Всего он потратил около 3,5 миллиона рублей. Вскоре пожилой мужчина понял, что получить деньги обратно он уже не сможет и обратился в полицию.