Пассажиров загнали в сарай без еды и отопления из-за угрозы взрыва в аэропорту

DM: пассажиров Ryanair загнали в сарай из-за угрозы взрыва в аэропорту Бержерака

Пассажиров ирландской авиакомпании Ryanair загнали в сарай на несколько часов из-за угрозы взрыва в аэропорту коммуны Бержерак во Франции. Подробностями инцидента поделился Daily Mail (DM).

По данным таблоида, 26 октября авиагавань закрыли из-за поступившей угрозы теракта. На время эвакуации пассажиров рейса лоукостера в Станстед разместили в сельскохозяйственном здании с тракторами и другим оборудованием.

Люди были вынуждены несколько часов провести в помещении без еды и отопления. Некоторые сидели и лежали прямо на цементном полу в ожидании команды саперов из Бордо, которые должны были проверить безопасность аэропорта.

Уточняется, что рейс был назначен на 9:25, однако сначала его отложили из-за технических неполадок, а затем возникла угроза взрыва. В итоге самолет вылетел с задержкой почти на 8 часов, около 17:15.

Ранее в октябре 14 аэропортов во Франции эвакуировали из-за риска террористических атак. Угрозы поступали по электронной почте и телефону, но все они оказались ложными.