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09:58, 27 октября 2023Силовые структуры

Полицейские задержали курьера обманувших трех пенсионерок мошенников

МВД задержало курьера, помогавшего в мошенничестве в отношении пенсионерки

Фото: Rene Traut / Imago / Globallookpress.com

В Московской области задержали 29-летнего россиянина, подозреваемого в в мошенничестве в отношении пенсионерок. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, молодой человек забрал деньги у 84-летней жительницы Жуковского, который до этого якобы позвонил следователь, сообщивший, что ее дочь попала в ДТП и спасти ее от уголовной ответственности может только немедленная передача денежных средств потерпевшей стороне. Пожилая женщина написала заявление и отдала приехавшему курьеру 185 тысяч рублей.

Немного успокоившись после встречи с курьером, российская пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Силовики вычислили злоумышленника и осуществили задержание. У них есть основания полагать, что мужчина причастен еще к двум подобным аферам. Курьер пояснил, что нашел работу в одном из мессенджеров, в его обязанности входил сбор средств и перевод части денег по указанным реквизитам.

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      Владимир Седов
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