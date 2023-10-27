PAP: польские специалисты по ремонту боевой техники отправились на Украину

Группа специалистов по ремонту боевой техники из Польской оружейной группы (Polska grupa zbrojeniowa, PGZ) отправилась на Украину для помощи с восстановлением танков и самоходных артиллерийских установок (САУ). Об этом пишет польский порта PAP.

Издание отметило, что специалисты работают на небольшом расстоянии от линии фронта. Компания PGZ Service Orel занимается ремонтом САУ «Krab», которые поставляются на Украину, танков «Leopard» и другой техники на шасси Jelcz.

Ранее депутат сейма Польши Кшиштоф Трусколаский заявил, что состояние армии страны вызывает опасения. Из-за этого он направил обращение к главе Министерства национальной обороны Польши Мариушу Блащаку.

В обращении сказано, что ситуация на восточной границе Польши и конфликта на Украине «вызывают беспокойство у жителей, которые обращают внимание на важность стабильности и боеготовности» страны.