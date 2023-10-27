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19:21, 27 октября 2023Силовые структуры

Российские полицейские получили сроки за оформление паспортов за взятки

В Москве суд вынес приговор экс-полицейским за выдачу паспортов за взятки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мосгорсуд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции, которые за взятки оформляли паспорта России, США, Канады и Европы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики получили за коррупцию семь и восемь лет лишения свободы, посредник-коммерсант осужден на пять лет заключения.

Преступление выявили оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве и ФСБ.

По версии следствия, двое сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД по району Южное Медведково предоставляли криминальные услуги гражданам по оформлению и выдаче внутренних и заграничных паспортов с нарушением процедуры, установленной законом. Через посредника полицейские получили два миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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