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10:53, 27 октября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о рисках при покупке одного вида жилья

Эксперт Гукова: покупать квартиру на начальном этапе стройки рискованно

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Приобретение квартиры на начальной стадии стройки связано с проблемами. О рисках при покупке одного вида жилья россиян предупредила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова, пишет «Газета.ru».

Покупатель такой квартиры рискует столкнуться с задержками при сдаче жилья, плохим качеством строительства и более серьезными последствиями, в том числе заморозкой и прекращением строительства. «Для снижения рисков при покупке жилья рекомендую изучить репутацию застройщика», — отметила Гукова.

Для оценки девелопера эксперт посоветовала просмотреть отзывы дольщиков на его прошлые проекты. К важным для оценки пунктам можно также отнести вопрос страхования ответственности. Гарантийное покрытие качества строительства крайне важно, так как несмотря на закон, обвязывающий застройщика предоставлять гарантии качества строительства, на практике компаниям зачастую удается извещать ответственности при некачественном выполнении работ.

Ранее эксперты рассказали о рисках при покупке жилья по договору переуступки. По их словам, в таких случаях важно убедиться, что у предыдущего дольщика нет задолженностей за объект.

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      Александра Качан
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