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19:11, 27 октября 2023Силовые структуры

Россиянка попыталась обмануть отца на миллион рублей и попала под статью

В Волгограде осудят девушку, которая вместе с сожителем попыталась обмануть отца

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Волгограде пройдет суд над 26-летней девушкой, которая вместе с 40-летним сожителем попыталась обмануть собственного отца на 1,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Они проходят обвиняемыми по статьям 30 и 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. Мужчина также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. Их дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, пара захотела завладеть машиной отца обвиняемой. Для этого они решили привлечь мужчину к уголовной ответственности за якобы неправомерное присвоение им транспортного средства. Злоумышленники написали заявление в полицию, а потом под предлогом отзыва претензий сообщили, что для прекращения уголовного преследования нужно передать машину в собственность дочери, а также отдать паре 1,2 миллиона рублей.

Обвиняемые заявили пострадавшему, что деньги отдадут сотрудникам полиции в качестве взятки. В действительности фигуранты не собирались передавать сумму силовикам, а намеревались забрать себе. Следователи также выяснили, что сожитель девушки прикрепил к автомобилю ее отца специальное отслеживающее устройство, чтобы всегда знать местонахождение мужчины.

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      Варвара Митина
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