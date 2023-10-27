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14:34, 27 октября 2023Силовые структуры

Сбежавшего из российского суда педофила задержали

В Херсонской области полиция задержала педофила, сбежавшего из суда

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Херсонской области полицейские задержали мужчину, который был взят под стражу по делу о педофилии и сбежал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Благодаря информации от местных жителей, мужчину нашли около села Калиновка.

24 октября обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней доставили в Новотроицкий районный суд, где ему избрали меру пресечения в виде ареста. Однако после этого ему удалось отбиться от конвоя. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что сварщика, прибившего ноги женщины к доске в Екатеринбурге, заключили под стражу.

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