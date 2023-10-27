Сбежавшего из российского суда педофила задержали

В Херсонской области полиция задержала педофила, сбежавшего из суда

В Херсонской области полицейские задержали мужчину, который был взят под стражу по делу о педофилии и сбежал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Благодаря информации от местных жителей, мужчину нашли около села Калиновка.

24 октября обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней доставили в Новотроицкий районный суд, где ему избрали меру пресечения в виде ареста. Однако после этого ему удалось отбиться от конвоя. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что сварщика, прибившего ноги женщины к доске в Екатеринбурге, заключили под стражу.