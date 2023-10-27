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09:05, 27 октября 2023Россия

Школьников в российском городе эвакуировали из-за советской игрушки

Ngs24.ru: в Красноярске детей эвакуировали из школы №155 из-за советской игрушки

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

В Красноярске детей эвакуировали из школы №155 из-за советской игрушки «За рулем». Об этом сообщил российский портал Ngs24.ru.

В городскую полицию доложили о подозрительном бесхозном предмете, который может быть опасным. К месту направили наряд оперативников. Выяснилось, что неизвестный оставил там советскую детскую игрушку. Учащиеся рассказали, что сигнал тревоги сработал во время урока. После этого детей и учителей вывели на улицу.

Ребята простояли снаружи около получаса, затем их распустили по домам. В красноярском управлении образования разъяснили, что тревога была не учебная.

До этого школу №41 в Курской области эвакуировали из-за обнаруженного беспилотного летательного аппарата. Находку передали на изучение специалистам.

Еще раньше в Улан-Удэ около 400 человек вывели из школы №40 после возгорания. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

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      Анна Щербакова
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