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14:00, 29 сентября 2023Россия

Российскую школу эвакуировали из-за беспилотника

Школу в Курской области эвакуировали из-за обнаруженного беспилотника

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Курской области возле школы обнаружили предмет, который, предположительно, является беспилотным летательным аппаратом. Об это сообщает пресс-служба городской администрации, заявление приводит «Интерфакс».

По данным агентства, из-за беспилотника из школы эвакуировали всех учеников.

«Сегодня утром возле школы №41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали», — сообщили городские власти.

Обнаруженный предмет изучают специалисты экстренных служб.

Об атаке дронов на Курскую область сообщалось ранним утром 29 сентября. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в Курском районе области сработала система ПВО, один из беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию. В результате атаки один из трансформаторов загорелся.

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    Марк Леонов
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