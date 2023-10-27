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18:55, 27 октября 2023Мир

Словакия отказалась поддержать антироссийские санкции ЕС

Премьер Словакии отказался поддержать антироссийские санкции ЕС в атомной сфере

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Словакия отказывается поддерживать антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) в атомной сфере. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«В вопросе санкций мы будем очень внимательно следить, чтобы они в первую очередь не вредили нам. Есть предложения, которые говорят, что в этом [12-м] пакете могут быть вещи, касающиеся атома», — сказал он, добавив, что если бы такое предложение появилось, то за него бы не проголосовали, это предложение лишь нескольких стран.

По его словам, это связано с работой атомных электростанций в Словакии и снабжением их топливом. Он также добавил, что антироссийские санкции не работают, однако это не значит, что Словакия будет голосовать против каждой новой меры.

Ранее Словакия отказалась от военной помощи Украине. Фицо объяснил, что он поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Киеву, это будет официальная политика его правительства.

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      Виктория Кондратьева
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