Собянин заявил о готовности Москвы принять международную выставку «Россия»

Собянин: Москва предоставит площадку ВДНХ для проведения выставки «Россия»

Москва готова принять международную выставку-форум «Россия», заявил мэр города Сергей Собянин.

«Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически её выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны», — отметил он.

По словам Собянина, с 4 ноября по 12 апреля 2024 года регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы — все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах. В проведении выставки будут задействованы 67 объектов ВДНХ.

Также установлены 12 трансформаторных подстанций и проложили кабельные линии протяженностью 21 километр для мультимедийных экспозиций и подсветки павильонов. Для удобства посетителей введен бесплатный транспорт — на ВДНХ заменили старые остановки более современными.