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11:36, 27 октября 2023Среда обитания

У дочери бывшего начальника полиции российского города отобрали квартиру

У дочери экс-начальника полиции Омска Быкова конфисковали квартиру за 5 млн руб.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суд конфисковал квартиру у дочери бывшего начальника полиции Омска Евгения Быкова, осужденного за взятку в крупном размере. Объект стоимостью 5,2 миллиона рублей перейдет государству, сообщает KP.RU.

В 2020 году родственница Быкова, который на тот момент занимал должность начальника УМВД России по городу Омску, заключила договор долевого участия в строительстве. Предметом договора стала квартира площадью 87 квадратных метров. «При этом она являлась студенткой и не имела постоянного источника заработка, а у родителей отсутствовала возможность накопления в законном порядке денежных средств, необходимых для внесения всей суммы по договору», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Доказать законность происхождения доходов, за счет которых был приобретен объект, не удалось. В связи с этим региональный прокурор обратился в суд с требованием обратить квартиру в доход Российской Федерации. Суд полностью удовлетворил иск.

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В январе 2023 года суд признал Быкова виновным в получении взятки в крупном объеме. Его приговорили в десяти годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 20,7 миллиона рублей. Бывший начальник полиции также должен вернуть сумму взятки — 6,9 миллиона рублей.

Ранее риелтор из Свердловской области обманула своих знакомых на 111 миллионов рублей и сбежала из страны.

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      Александра Качан
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