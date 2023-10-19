Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:06, 19 октября 2023Среда обитания

Риелтор обманула знакомых на 111 миллионов рублей и сбежала из страны

Риелтор из Свердловской области обманула знакомых на 111 миллионов рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Риелтора Ольгу Хорошун из Свердловской области осудили по делу о крупном мошенничестве. Россиянка обманула знакомых на 111 миллионов рублей и сбежала из страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

В период с 2016 по 2019 год Хоршун убедила нескольких знакомых занять ей деньги под процент на короткий срок или передать средства на покупку квартиры для них. Всего от махинаций Ольги пострадали 24 человека. После этого мошенница покинула территорию России, переехав в Израиль.

Риелтора объявили в международный розыск, однако поймать преступницу удалось только в 2023 году. Она вернулась в страну для ухода за отцом и была задержана сотрудниками полиции в Новоуральске. Суд признал Хоршун виновной и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее риелтор из Пензы обманул владельца квартиры, незаконно продав ее с помощью брата-близнеца собственника недвижимости. Злоумышленники оформили сделку, пока настоящий владелец жилья находился в больнице.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    СКР начал расследование расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького»

    Начальник полиции Израиля пообещал помочь добраться до Газы поддерживающим ХАМАС

    Названа предварительная причина убийства родственников Намина в Подмосковье

    Россиянам назвали лучшие города для заработка на жилье

    Врач предупредила о возможных трудностях с зачатием ребенка в холодное время года

    58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

    Китайская экономика замедлилась

    Премьер Великобритании прибыл в Израиль

    В вышедшего из тюрьмы после 16 лет заключения невиновного выстрелил полицейский

    Минздрав заявил об увеличении числа пожилых россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости