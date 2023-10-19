Риелтор обманула знакомых на 111 миллионов рублей и сбежала из страны

Риелтор из Свердловской области обманула знакомых на 111 миллионов рублей

Риелтора Ольгу Хорошун из Свердловской области осудили по делу о крупном мошенничестве. Россиянка обманула знакомых на 111 миллионов рублей и сбежала из страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

В период с 2016 по 2019 год Хоршун убедила нескольких знакомых занять ей деньги под процент на короткий срок или передать средства на покупку квартиры для них. Всего от махинаций Ольги пострадали 24 человека. После этого мошенница покинула территорию России, переехав в Израиль.

Риелтора объявили в международный розыск, однако поймать преступницу удалось только в 2023 году. Она вернулась в страну для ухода за отцом и была задержана сотрудниками полиции в Новоуральске. Суд признал Хоршун виновной и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее риелтор из Пензы обманул владельца квартиры, незаконно продав ее с помощью брата-близнеца собственника недвижимости. Злоумышленники оформили сделку, пока настоящий владелец жилья находился в больнице.