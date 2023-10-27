Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:07, 28 октября 2023Мир

Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

Newsweek назвал ударом для Зеленского отказ Венгрии и Словакии помогать Украине
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с двойным ударом со стороны европейских союзников после отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие Вооруженным силам страны (ВСУ). Об этом написало издание Newsweek.

Авторы материала назвали ударом для Зеленского отказ Венгрии и Словакии помогать Украине. По их мнению, украинский политик столкнулся с растущей проблемой в Центральной Европе.

Материалы по теме:
«Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
«Запад переживает идеологический раскол»Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
21 ноября 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Словакия уже предоставила Украине серьезный объем военной помощи — значительное число боеприпасов, бронетехники, артиллерийских орудий, а также истребителей.

«Избрание Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы», — заключается в статье.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из фонда Евросоюза. Фицо сослался на проблемы с коррупцией на Украине. В свою очередь Орбан заранее и публично заявил, что поддержка ЕС не работает.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      На Украине сообщили о взрывах в двух областях

      Стало известно о планах Маска превратить Х в сайт знакомств

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости