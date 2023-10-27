Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

Newsweek назвал ударом для Зеленского отказ Венгрии и Словакии помогать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с двойным ударом со стороны европейских союзников после отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие Вооруженным силам страны (ВСУ). Об этом написало издание Newsweek.

Авторы материала назвали ударом для Зеленского отказ Венгрии и Словакии помогать Украине. По их мнению, украинский политик столкнулся с растущей проблемой в Центральной Европе.

Словакия уже предоставила Украине серьезный объем военной помощи — значительное число боеприпасов, бронетехники, артиллерийских орудий, а также истребителей.

«Избрание Фицо повысило вероятность того, что республика присоединится к Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану, что помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против Москвы», — заключается в статье.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из фонда Евросоюза. Фицо сослался на проблемы с коррупцией на Украине. В свою очередь Орбан заранее и публично заявил, что поддержка ЕС не работает.