В Москве загорелась гостиница с постояльцами
На Литовском бульваре на юго-западе Москвы загорелась гостиница. Из охваченного пламенем здания вывели восемь постояльцев. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
На месте происшествия продолжают работу представители столичных экстренных служб.
По данным РЕН ТВ, возгорание началось на третьем этаже здания по адресу: Литовский бульвар, 3А.
По сведениям столичного управления МЧС России, открытое горение уже удалось ликвидировать. Эвакуация персонала и постояльцев продолжается.
Ранее сообщалось, что в Москве три человека пострадали при пожаре в частной клинике «Медика 24» на Автозаводской улице.
Отмечалось, что пожар возник в подвале медучреждения, где были размещены аккумуляторы для резервного питания хирургического отделения. В результате помещения клиники заполнились ядовитым дымом от больших батарей.