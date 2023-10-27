В Москве загорелась гостиница с постояльцами

«112»: на юго-западе Москвы загорелась гостиница, из здания вывели 8 постояльцев

На Литовском бульваре на юго-западе Москвы загорелась гостиница. Из охваченного пламенем здания вывели восемь постояльцев. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

На месте происшествия продолжают работу представители столичных экстренных служб.

По данным РЕН ТВ, возгорание началось на третьем этаже здания по адресу: Литовский бульвар, 3А.

По сведениям столичного управления МЧС России, открытое горение уже удалось ликвидировать. Эвакуация персонала и постояльцев продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве три человека пострадали при пожаре в частной клинике «Медика 24» на Автозаводской улице.

Отмечалось, что пожар возник в подвале медучреждения, где были размещены аккумуляторы для резервного питания хирургического отделения. В результате помещения клиники заполнились ядовитым дымом от больших батарей.