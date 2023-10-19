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11:22, 19 октября 2023Россия

Три человека пострадали при пожаре в московской клинике

Mash сообщил о трех пострадавших при пожаре в частной клинике в Москве

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве три человека пострадали при пожаре в частной клинике «Медика 24» на Автозаводской улице, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, возгорание началось в подвале медучреждения, где размещены аккумуляторы для резервного питания хирургического отделения. В результате помещения клиники начал заполнять ядовитый дым от больших батарей, пишет автор поста.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее пожар произошел в неврологическом отделении областной больницы Биробиджана. Причиной возгорания стало короткое замыкание микроволновки на кухне медучреждения. Информация о пострадавших не поступала.

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    Константин Лысяков
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