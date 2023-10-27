Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:02, 27 октября 2023Среда обитания

В российском городе объяснили «потрепанное» состояние нового памятника Гагарину

«Подъем»: в Волжском пообещали восстановить краску на новом памятнике Гагарину

Фото: РИА Новости

Власти Волжского Волгоградской области объяснили «потрепанное» состояние нового монумента космонавту Юрию Гагарину тем, что на нем вздулся слой краски. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на заявление городской администрации.

Инсталляцию из сваренной из труб ракеты и плиты с портретом Гагарина установили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Космонавтов. Монумент поставили месяц назад, он является подарком ресурсоснабжающей организации.

Материалы по теме:
Мир поразили гигантские кладбища электромобилей в Китае. Почему китайцы массово избавляются от них?
Мир поразили гигантские кладбища электромобилей в Китае.Почему китайцы массово избавляются от них?
23 сентября 2023
Целые страны уходят под воду. Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
Целые страны уходят под воду.Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
3 октября 2023

Местные жители обратили внимание на то, что в некоторых местах на памятнике вздулась и сошла краска. Также они отметили, что космонавт совершал полеты в космос на ракете «Восток», а на сооружении в виде ракеты рядом с установленным портретом Гагарина написано «Союз».

В администрации пообещали привести инсталляцию в порядок, как только наступит хорошая погода. «На самой стене просто краска вздулась — вот такое качество краски», — объяснили там. Восстановлением монумента будет заниматься ресурсоснабжающая организация, добавили городские власти.

Ранее в детском парке города Орлов Кировской области установили памятник Иосифу Сталину. Местные жители оказались монументом недовольны и пожаловались на него в прокуратуру. Они заявили, что муниципальные власти не провели открытое голосование среди местных жителей по вопросу установления памятника.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Стало известно о планах Маска превратить Х в сайт знакомств

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости