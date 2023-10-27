В российском городе объяснили «потрепанное» состояние нового памятника Гагарину

«Подъем»: в Волжском пообещали восстановить краску на новом памятнике Гагарину

Власти Волжского Волгоградской области объяснили «потрепанное» состояние нового монумента космонавту Юрию Гагарину тем, что на нем вздулся слой краски. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на заявление городской администрации.

Инсталляцию из сваренной из труб ракеты и плиты с портретом Гагарина установили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Космонавтов. Монумент поставили месяц назад, он является подарком ресурсоснабжающей организации.

Местные жители обратили внимание на то, что в некоторых местах на памятнике вздулась и сошла краска. Также они отметили, что космонавт совершал полеты в космос на ракете «Восток», а на сооружении в виде ракеты рядом с установленным портретом Гагарина написано «Союз».

В администрации пообещали привести инсталляцию в порядок, как только наступит хорошая погода. «На самой стене просто краска вздулась — вот такое качество краски», — объяснили там. Восстановлением монумента будет заниматься ресурсоснабжающая организация, добавили городские власти.

Ранее в детском парке города Орлов Кировской области установили памятник Иосифу Сталину. Местные жители оказались монументом недовольны и пожаловались на него в прокуратуру. Они заявили, что муниципальные власти не провели открытое голосование среди местных жителей по вопросу установления памятника.