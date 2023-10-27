В российском регионе захотели ввести штрафы за выгул собак без намордников

Власти Томской области захотели ввести штрафы за выгул собак без намордников

Власти Томской области планируют ввести штрафы за выгул собак без намордников. Об этом сообщил глава облдепартамента ветеринарии Валерий Табакаев, передает РИА Томск.

В регионе уже ввели дополнительные требования к выгулу собак, рост которых выше 25 сантиметров. Штрафы, которые хотят ввести в области за нарушения этих требований, не будут распространяться на собак, рост которых не превышает 25 сантиметров в холке, а также на питомцев, которые находятся в переносных устройствах.

«Дополнительные требования к содержанию домашних животных, и в том числе к их выгулу, установлены с целью защиты прав лиц, проживающих в многоквартирных домах, (...) защиты граждан от нападения домашних животных. В соответствии с дополнительными требованиями выгул животного должен осуществляться на коротком поводке не более двух метров и в наморднике», — уточнил Табакаев.

Ранее в правительстве отклонили законопроект Заксобрания Петербурга о штрафах при выгуле собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Петербургские парламентарии предложили штрафовать владельцев на сумму от 1500 до 3000 рублей для физлиц, от 5 до 15 тысяч рублей — для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч рублей для юрлиц.