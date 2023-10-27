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14:33, 27 октября 2023Россия

В российском регионе захотели ввести штрафы за выгул собак без намордников

Власти Томской области захотели ввести штрафы за выгул собак без намордников

Фото: Eugene Chystiakov / Unsplash

Власти Томской области планируют ввести штрафы за выгул собак без намордников. Об этом сообщил глава облдепартамента ветеринарии Валерий Табакаев, передает РИА Томск.

В регионе уже ввели дополнительные требования к выгулу собак, рост которых выше 25 сантиметров. Штрафы, которые хотят ввести в области за нарушения этих требований, не будут распространяться на собак, рост которых не превышает 25 сантиметров в холке, а также на питомцев, которые находятся в переносных устройствах.

«Дополнительные требования к содержанию домашних животных, и в том числе к их выгулу, установлены с целью защиты прав лиц, проживающих в многоквартирных домах, (...) защиты граждан от нападения домашних животных. В соответствии с дополнительными требованиями выгул животного должен осуществляться на коротком поводке не более двух метров и в наморднике», — уточнил Табакаев.

Ранее в правительстве отклонили законопроект Заксобрания Петербурга о штрафах при выгуле собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Петербургские парламентарии предложили штрафовать владельцев на сумму от 1500 до 3000 рублей для физлиц, от 5 до 15 тысяч рублей — для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч рублей для юрлиц.

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      Анастасия Шейкина
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