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10:29, 27 октября 2023Мир

Венгрия заявила о нежелании ЕС признать невозможность победы Украины на поле боя

Премьер Венгрии Орбан: ЕС не хочет признать, что Украина не победит на поле боя

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Все военные эксперты уже говорят, что Украина не сможет победить на поле боя, но только политики в Европе не осмеливаются это признать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«Пока это [победа Киева] реальный сценарий, можно говорить, что мы [ЕС] дадим денег на его реализацию. Но сейчас все знают, но не осмеливаются озвучить, что эта стратегия провалилась. Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят. (...) Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», — сказал венгерский лидер.

Он отметил, что уже не может быть и речи о проигрыше России или смещении президента России Владимира Путина со своего поста, что изначально входило в стратегию Запада.

Ранее в Евросоюзе заявили о растущей угрозе со стороны Венгрии из-за связи с Россией. По мнению европейских чиновников, дружественные связи Будапешта с Москвой, а также недавняя встреча Орбана с президентом России Владимиром Путиным и слова об оккупации являются угрозой для Европейского союза.

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      Дарья Балацкая
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