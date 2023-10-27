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09:57, 27 октября 2023Мир

В Евросоюзе заявили о растущей угрозе со стороны Венгрии

The Guardian: премьера Венгрии Орбана изолируют в ЕС из-за связей с Россией

Фото: Yves Herman / Reuters

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина усилила растущее беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что дружественные связи Будапешта с Москвой являются угрозой для Европейского союза. Об этом сообщает The Guardian.

«Недавняя встреча Орбана с Путиным в Пекине и то, как премьер-министр Венгрии сравнил ЕС с Советским Союзом, поднимают вопросы о том, можем ли мы по-прежнему доверять этой стране как союзнику и партнеру», — заявил высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, проблемы и угрозы со стороны Венгрии будут становиться все глубже и больше ставить под угрозу общие решения по стратегически важным вопросам. Кроме того, другой европейский дипломат отметил, что Венгрия становится все более изолированной, поскольку в отличие от Турции еще не подписала ратификацию о вступления Швеции в НАТО, а это негативно влияет на безопасность всех союзников альянса.

Однако, как сообщает издание, у венгерского лидера все еще есть козыри в рукаве, а именно председательство Венгрии в Совете ЕС во второй половине следующего года. У Брюсселя уже есть опасения о том, как Будапешт воспользуется этой ролью.

Ранее Орбан и новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из фонда Евросоюза. По мнению венгерского лидера, поддержка ЕС Украины не работает. Фицо, в свою очередь, сослался на проблемы Киева с коррупцией.

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      Дарья Балацкая
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