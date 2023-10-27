Во Владивостоке пройдет выставка дрифтвуда

В Музее трепанга во Владивостоке 28 октября откроется выставка «Море внутри»

В Музее трепанга во Владивостоке с 28 октября по 26 ноября будет проходить выставка «Море внутри». Как уточняет со ссылкой на организаторов KP.RU, вход на мероприятие будет свободным.

В дни проведения выставки гости и жители города смогут ознакомиться с искусством дрифтвуда, узнать о различных приемах обработки дерева, а также поучаствовать в подготовленном организаторами мастер-классе.

Среди представленных на выставке работ будут творения приморских мастеров Татьяны Авдеевой, Ольги Волошиной, Веры и Александры Камышевских, и других.

Ранее сообщалось, что в Твери в Музейно-выставочном центре имени Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества в четверг, 26 октября, открылась V всероссийская выставка «Искусство современной вышивки».