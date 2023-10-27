Военные заказы Украины увеличили прибыль американских оружейников

Reuters: оборонные компании США нарастили прибыль на фоне роста заказов Украины

Наращивание объемов военных заказов для Украины привело к увеличению производственных мощностей и прибыли американских оборонных предприятий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные квартальной отчетности крупнейших оружейных предприятий США.

Финансовый директор General Dynamics (GD) Джейсон Эйкен заявил о резком наращивании объемов выпускаемой компанией продукции. Так, за последнее время GD смогла нарастить темпы ежемесячного производства с 14 тысяч артиллерийских патронов до 20 тысяч. При этом на фоне сохраняющегося высокого спроса в компании планируют увеличить этот показатель до 85-100 тысяч штук.

Выручка подразделения GD, которое производит бронетехнику, танки и артиллерию, используемую Вооруженным силами Украины, выросла почти на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наращиванию выпуска и прибыли, по словам Эйкена, будет способствовать как продолжение конфликта на Украине, так и затягивание войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

В свою очередь, в американской оборонной корпорации RTX, которая производит использующиеся на Украине ракеты AMRAAM, сообщили о получении военных заказов на общую сумму в три миллиарда долларов с момента начала конфликта в конце февраля 2022 года. В компании также заявили об ожиданиях дальнейшего наращивания прибыли на фоне сохраняющегося спроса на собственную продукцию.

В то же время объемы продаж еще одного крупного игрока на оружейном рынке — компании Northrop Grumman — по итогам третьего квартала 2023 года выросли на шесть процентов на фоне роста числа заказов на поставки боеприпасов и ракетных двигателей, используемых в управляемых реактивных системах залпового огня, которые также пользуются большим спросом со стороны украинских военных.

О росте прибыли американской оружейной компании Lockheed Martin на фоне продолжающихся в мире военных конфликтов агентство Reuters сообщало еще в середине октября. Согласно результатам финансовой отчетности оборонного гиганта, его суммарная выручка от продаж собственной продукции увеличилась по итогам третьего квартала на 1,78 процента и достигла уровня в 16,88 миллиарда долларов. Прибыль корпорации в июле-сентябре составила 6,73 доллара за акцию против 6,71 доллара в апреле-июне.