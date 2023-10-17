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16:15, 17 октября 2023Экономика

Американский оружейный гигант нажился на войне

Выручка американской Lockheed Martin выросла до $16,88 миллиарда

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Суммарная выручка американской оружейной компании Lockheed Martin (LM) от продаж собственной продукции выросла на 1,78 процента и составила 16,88 миллиарда долларов по итогам третьего квартала. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты финансовой отчетности LM.

Прибыль в июле-сентябре достигла 6,73 доллара за акцию против 6,71 доллара в апреле-июне. При этом удорожание ценных бумаг продолжилось в октябре на фоне войны между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС. Своего пика в 440,73 доллара котировки оружейного гиганта достигли 13 октября. В начале второй половины месяца стоимость ценных бумаг LM незначительно снизилась до 440,41 доллара к моменту закрытия торговой сессии 16 октября.

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Выручка подразделения американской корпорации по производству ракет и управлению огнем, которое производит высокомобильные артиллерийские оружейные системы, составила по итогам третьего квартала 2,94 миллиарда долларов. Значение оказалось на 3,8 процента больше, чем за тот же период 2022 года. Аналитики связывают прирост выручки LM в том числе с поставками на Украину управляемых реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковых ракет Javelin, произведенных совместно с оборонной компанией RTX. Эти виды оружия оказались критически важными для украинской армии.

Lockheed Martin стала не единственной американской оружейной компанией, которая продолжила извлекать выгоду от продолжающихся в мире военных конфликтов. К 10 октября цена акций RTX на Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE NOC) увеличилась на 4,6 процента, до 72,98 доллара (плюс 3,21 доллара), General Dynamics — на 8,43 процента, до 238,48 доллара (плюс 18,54 доллара), Northrop Grumman — на 11,43 процента, до 471,61 доллара (плюс 48,37 доллара).

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    Анатолий Акулов
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