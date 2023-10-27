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10:20, 27 октября 2023Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданный способ снизить давление

Фото: Chompoo Suriyo / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о неожиданном способе снизить артериальное давление. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин раскрыл, что регулярное теплое воздействие на организм, например, прием теплых ванн, снижает риск развития гипертонической болезни. «Горячая вода способствует расширению кровеносных сосудов, расширению капилляров, что приводит к снижению системного артериального давления», — объяснил специалист, добавив, что тот же эффект оказывает и посещение бани.

При этом врач подчеркнул, что в случае с баней важно следить за температурой в парной. Если она достигает высоких отметок, то человек, находясь в ней, будет подвергать свой организм скорее стрессу. «Если речь идет о каком-то щадящем температурном диапазоне, 50-60 градусов, это только на пользу пойдет», — заключил Агапкин.

Ранее специалист назвал неочевидный способ борьбы с бессонницей. Он заявил, что трудности со сном возникают из-за нехватки глюкозы в организме, и посоветовал россиянам употреблять мед, чтобы избавиться от этой проблемы.

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      Мария Большакова
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