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19:08, 27 октября 2023Культура

Вышел трейлер нового фильма Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли

Появился трейлер нового фильма Финчера «Убийца» с Фассбендером в главной роли

Вышел трейлер нового фильма от режиссера Дэвида Финчера «Убийца». Ролик появился на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

Сюжет криминального триллера рассказывает о наемнике, который столкнулся с личностным кризисом и вынужден бороться со своими эмоциями и работодателями, недовольными его работой. Главную роль в проекте исполнил ирландский актер Майкл Фассбендер.

В картине снимались Тильда Суинтон, Чарлз Парнелл и Арлисс Говард. Мировая премьера новой ленты Финчера состоится 27 октября, а 10 ноября «Убийца» появится на стриминг-платформе Netflix.

Ранее сообщалось о выпуске тизер-трейлера фильма «По Фрейду», в котором роль Зигмунда Фрейда исполнил британский актер Энтони Хопкинс. Дочь основателя психоанализа Анну сыграла Лив Лиза Фрис, а писателя Клайва Стейплза Льюиса — Мэттью Гуд.

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      Сергей Равин
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