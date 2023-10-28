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21:59, 28 октября 2023Россия

В Москве мужчина выстрелил в женщину в автобусе

В Москве уроженец Таджикистана выстрелил из пневматики в пассажирку автобуса

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

В московском автобусе уроженец Таджикистана выстрелил в пассажирку из пневматического пистолета. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

Инцидент произошел на севере города. По данным ведомства, мужчина, стоя на остановке, выстрелил в асфальт с целью «продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим», пуля попала в женщину, рядом с которой находился маленький ребенок. После этого нарушитель порядка сел в автобус и затем беспричинно выстрелил в пассажирку.

Отмечается, что мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. «В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственный действий», — говорится в сообщении.

Ранее в Новокузнецке водитель автобуса выстрелил из травматического пистолета в мужчину, требовавшего отправления транспорта. Водитель приехал на конечную остановку, где у него должен был быть перерыв, но его прервал местный житель, в результате чего между ними разгорелся спор.

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      Марина Совина
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