В Москве мужчина выстрелил в женщину в автобусе

В Москве уроженец Таджикистана выстрелил из пневматики в пассажирку автобуса

В московском автобусе уроженец Таджикистана выстрелил в пассажирку из пневматического пистолета. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

Инцидент произошел на севере города. По данным ведомства, мужчина, стоя на остановке, выстрелил в асфальт с целью «продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим», пуля попала в женщину, рядом с которой находился маленький ребенок. После этого нарушитель порядка сел в автобус и затем беспричинно выстрелил в пассажирку.

Отмечается, что мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. «В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственный действий», — говорится в сообщении.

Ранее в Новокузнецке водитель автобуса выстрелил из травматического пистолета в мужчину, требовавшего отправления транспорта. Водитель приехал на конечную остановку, где у него должен был быть перерыв, но его прервал местный житель, в результате чего между ними разгорелся спор.