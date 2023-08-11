Российский водитель автобуса выстрелил в пассажира после вопроса об отправлении

В Новокузнецке водитель автобуса выстрелил в пассажира из травматического оружия

В Новокузнецке полицейские устанавливают обстоятельства применения травматического оружия водителем автобуса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главка МВД по Кузбассу.

По предварительной информации, 52-летний водитель приехал на конечную остановку, где у него должен был быть перерыв. Мужчина решил пообедать, но в этот момент к нему подошел местный житель, начал ругаться матом, стучать по стеклу и требовать отправления транспорта. Водитель вышел из кабины на улицу, где спор продолжился.

В какой-то момент водитель автобуса выстрел из травматического пистолета в сторону мужчины. Пуля попала в ногу спорщика. Ему оказали медицинскую помощь. Приехавшие на место силовики изъяли оружие и доставили обе стороны конфликта в отделение для установления всех обстоятельств инцидента.

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