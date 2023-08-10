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15:46, 10 августа 2023Силовые структуры

Мужчина выстрелил в российского бизнесмена из-за просьбы парковаться ровнее

В Нахабино иностранец выстрелил в бизнесмена, который сделал замечание его жене

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В подмосковном Нахабино 47-летний бизнесмен Михаил сделал замечание женщине, которая не слишком ровно припарковала свой автомобиль, и поплатился за это. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером 9 августа женщина хотела припарковать свою машину. Ей сделал замечание прохожий, что не понравилось мужу женщины — уроженцу Киргизии. Начался конфликт, в результате которого иностранец трижды выстрелил в сделавшего замечание предпринимателя. Два раза киргиз попал мужчине в голову, но пули прошли по касательной. Один раз мужчина выстрелил себе в руку. В результате конфликта оба попали в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Ранее водитель устроил стрельбу в центре Москвы во время конфликта, который случился после аварии. Он достал травматическое оружие и выстрелил в другого водителя. Стрелявшего задержали.

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    Варвара Митина
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